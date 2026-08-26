Voleva incontrare il fidanzato in carcere

Viterbo, evade dai domiciliari e viene arrestata: è figlia di ex membri Banda della Magliana

Per il viaggio si è fatta accompagnare in auto da un uomo di 32 anni, sorpreso senza patente, che è stato a sua volta denunciato per procurata evasione

26 Ago 2026 - 11:31
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È evasa dai domiciliari per raggiungere il carcere di Viterbo e incontrare il fidanzato, ma una volta terminato il colloquio è stata arrestata. Si tratta di Nefertari Mancini, 32enne figlia di Antonio Mancini, soprannominato "Accattone", e Fabiola Moretti, storici appartenenti alla Banda della Magliana. Per il viaggio si è fatta accompagnare in auto da un uomo di 32 anni, sorpreso alla guida senza patente, che è stato a sua volta denunciato per procurata evasione.

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Aveva mostrato agli agenti una carta d'identità elettronica di un'altra persona

 I fatti risalgono alla mattinata del 23 agosto, quando un'auto è giunta nel piazzale del carcere di Viterbo. La 32enne è scesa dal veicolo per varcare la soglia del carcere, mentre l'autista è rimasto in attesa nel parcheggio. Al momento dell'identificazione e dell'accesso alla sala colloqui, la donna ha esibito agli agenti della polizia penitenziaria una carta d'identità elettronica intestata a un'altra persona. I controlli incrociati e un'ispezione approfondita del documento hanno rivelato difformità negli ologrammi e una palese difformità tra la foto sulla carta plastica e il cartellino anagrafico originale. All'uscita dal colloquio, la donna è stata fermata dagli agenti del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria e dei carabinieri del comando provinciale di Viterbo. Dopo un iniziale tentativo di mantenere le false generalità, la 32enne ha ammesso la propria identità. La donna è stata arrestata in flagranza di reato con le accuse di evasione dai domiciliari, fabbricazione e uso di documento di identificazione falso valido per l'espatrio e sostituzione di persona.

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Fermato anche il conducente dell'auto

 Su disposizione della Procura di Viterbo, la donna è stata trasferita nel carcere di Civitavecchia, in attesa dell'udienza di convalida. Nei guai è finito anche il conducente del veicolo, un 32enne di Roma. Sottoposto a controllo nel parcheggio del carcere, l'uomo ha mostrato un forte stato di agitazione. Dalla successiva perquisizione dell'auto è emerso il possesso di modiche quantità di hashish e cocaina per uso personale, oltre al rinvenimento di un rilevatore elettronico di microspie e telecamere. Gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno inoltre appurato che il 32enne in realtà non aveva mai conseguito la patente di guida e contava già diverse sanzioni definitive nell'ultimo biennio per la stessa violazione. L'uomo è stato denunciato per il reato di guida senza patente in regime di reiterazione e per procurata evasione, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.

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