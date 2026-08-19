Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne, Rachele Ferrara, è morta dopo sei giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza, madre di due bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffondo con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon.