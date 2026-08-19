Padova, affianca tre ciclisti 16enni e li minaccia con una pistola: "Vi ammazzo tutti"

I giovani, ha continuato a raccontare la madre, "hanno sentito ripetuti colpi di clacson provenire da dietro". Poi una vecchia auto li ha superati, ha rallentato lasciando che si affiancassero e sono scattate le minacce: "Un uomo ha abbassato il finestrino e li ha minacciati. Ha estratto una pistola e ha urlato in dialetto che li avrebbe ammazzati tutti". I giovani sono stati immediatamente colti da una grande paura, non sapendo cosa fare né se la pistola in mano all'adulto fosse vera o giocattolo.