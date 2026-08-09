Torino, il 73enne che ha investito due volte i ciclisti per un gestaccio: "Ho reagito male, non ero in me"

Stando a quanto ricorda il 73enne, "cercavo di superare i ciclisti. Poi ci siamo presi a male parole: ho avuto una reazione, ma non mi rendo conto di quello che ho fatto". L'uomo, ex artigiano edile, ha confermato i risultati negativi al test dell'etilometro: "Non faccio uso di sostanze. Non riesco a spiegarmi cosa mi ha portato a fare questo, è come se avessi avuto un blackout". Ora campagna è in attesa dell'interrogatorio davanti al gip, dopo la misura disposta dalla procura di Ivrea.