Bergamo, frontale tra bici e morto: morto ciclista 25enne

Un ciclista di 25 anni è morto dopo essersi scontrato contro una moto nei pressi dei Colli di San Fermo ad Adrara San Rocco, nella Bergamasca. Il giovane è morto sul colpo e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Il motociclista, invece, un ragazzo di 21 anni residente in provincia di Bergamo, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Brescia. Secondo le prime ipotesi, all'origine dell'incidente potrebbe esserci un sorpasso azzardato da parte del centauro. Indagano i carabinieri.