Verona, ciclista travolto da un'auto durante sorpasso: un morto e due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 11, nel tratto compreso tra Rivoli Veronese e Affi (Verona). Un ciclista ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile che stava effettuando una manovra di sorpasso. La dinamica ha avuto conseguenze drammatiche: l’uomo, colpito con violenza, è stato sbalzato oltre il guardrail e per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo l’impatto, il veicolo coinvolto ha proseguito la corsa fino a urtare un’altra vettura che sopraggiungeva in senso opposto. In questo secondo scontro sono rimaste ferite due persone, trasportate in codice giallo negli ospedali di Peschiera del Garda e di Negrar. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, i Vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La circolazione lungo la provinciale è rimasta interrotta per diverse ore, con disagi significativi al traffico locale.