Canazei, blogger tedesca investita in bici durante il viaggio di nozze: Peter Runggaldier indagato per omicidio stradale
L'ex sciatore azzurro è stato iscritto nel registro degli indagati dopo l'incidente del 23 giugno al Passo Sella
Laura Viktoria Härtig con il marito (sx) e PeterRunggaldier (dx) © Tgcom24
L'ex sciatore azzurro Peter Runggaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella, nel territorio comunale di Canazei. Secondo la ricostruzione, Runggaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Viktoria Härtig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna era stata inizialmente ricoverata all'ospedale di Bolzano e successivamente trasferita in una clinica della Baviera, dove è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente. Peter Runggaldier, oggi 57enne, è stato un atleta di sci negli anni '90. Nell'arco della sua carriera ha vinto una medaglia d'argento mondiale in discesa libera e una coppa del mondo di SuperG.
Lo schianto
Grande appassionata di sport, Laura Viktoria Härtig stava aprendo la strada al compagno durante un'escursione in mountain bike quando, lungo la discesa del passo, si è scontrata frontalmente con la moto guidata da Runggaldier, che procedeva nella direzione opposta. Le condizioni della ciclista erano apparse subito gravissime.