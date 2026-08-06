Incidente sulla Terni-Rieti, morto l'uomo ricoverato a Perugia

Il sindaco di Massa (Massa Carrara) Francesco Persiani ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 7 agosto, giorno in cui si svolgeranno, alle 16:30 al Santuario della Madonna dei Quercioli, le esequie di Graziella Baldini e Paolo Cosci, la coppia massese morta nell'incidente stradale avvenuto nei pressi di Terni. La decisione, si spiega, "è stata assunta per interpretare il sentimento di profondo dolore e commozione che ha colpito l'intera comunità massese e per testimoniare, in modo solenne e concreto, la vicinanza dell'Amministrazione comunale e della città alle famiglie delle vittime". Il Comune di Massa rinnova "il proprio sentimento di vicinanza e partecipazione alle famiglie di Graziella Baldini e Paolo Cosci, condividendo con tutta la cittadinanza questo momento di profondo lutto".