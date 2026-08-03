Schianto sulla Terni-Rieti, sei morti: coinvolti autobus, tre auto e un camper

È di sei morti e di una trentina di feriti il bilancio provvisorio del grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e tre automobili. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo l'Ares 118, tre persone sono state trasportate in elisoccorso in codice rosso, mentre altri 24 feriti, con codici gialli e verdi, sono stati trasferiti in diversi ospedali della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze di polizia per le operazioni di soccorso e i rilievi. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, le vittime sarebbe i due conducenti del pullman, due passeggeri e altre due persone che erano a bordo del camper.