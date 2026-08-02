Cade da cavallo e precipita per quasi 300 metri in un burrone: 55enne muore insieme all'equino

L'intervento dei soccorsi è stato reso particolarmente difficoltoso per il luogo impervio e a causa di fitta boscaglia e del pericolo di caduta di sassi. Sul posto è intervenuto anche un elicottero del Suem 118. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le autorità stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e ricostruire le fasi che hanno portato alla morte dell’uomo e del cavallo.