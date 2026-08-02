Cade da cavallo e precipita per quasi 300 metri in un burrone: 55enne muore insieme all'equino
Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo un sentiero insieme a un amico quando l’animale avrebbe perso l’equilibrio
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In sella a un cavallo, cade in dirupo, scivola per quasi 300 metri e muore. L'incidente è avvenuto nella mattina del 2 agosto, intorno alle 8.30, lungo il percorso dei Trinceroni di Campolongo nel comune di Valbrenta, a Vicenza. Le cause che hanno portato al tragico incidente, in cui è deceduto anche l'equino, sono ancora da accertare.
L'episodio
Secondo le prime ricostruzioni però l'uomo, di 55 anni, stava percorrendo un sentiero insieme a un amico quando improvvisamente l’animale avrebbe perso l’equilibrio, scivolando lungo il versante e finendo in un dirupo. Tuttavia, cercando di salvare l'equino, l’uomo sarebbe a sua volta caduto nel vuoto compiendo un volo di decine e decine di metri.
L'intervento dei soccorsi è stato reso particolarmente difficoltoso per il luogo impervio e a causa di fitta boscaglia e del pericolo di caduta di sassi. Sul posto è intervenuto anche un elicottero del Suem 118. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le autorità stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e ricostruire le fasi che hanno portato alla morte dell’uomo e del cavallo.