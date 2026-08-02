accertamenti in corso

Ucciso dopo una lite in casa nel Modenese, fermato un uomo

Tragedia all'interno di una palazzina. Inutili i soccorsi, accertamenti dei carabinieri per chiarire la vicenda

02 Ago 2026 - 13:18
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Un giovane, Daouda Sangarè, 30 anni, è stato accoltellato a morte in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. Secondo le prime notizie, l'omicidio è avvenuto dentro una palazzina della centralissima via Righi. Ancora da chiarire le origini della lite, in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma. Sul posto, oltre alla scientifica, anche il personale del 118.

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Chi era la vittima

 Daouda Sangarè è morto a Montese, accoltellato dopo una lite all'interno di un'abitazione. L'uomo era un saldatore di trent'anni, originario della Costa d'Avorio ed stato raggiunto da un mese dalla moglie.

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