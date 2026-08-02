Ucciso dopo una lite in casa nel Modenese, fermato un uomo

Un giovane, Daouda Sangarè, 30 anni, è stato accoltellato a morte in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. Secondo le prime notizie, l'omicidio è avvenuto dentro una palazzina della centralissima via Righi. Ancora da chiarire le origini della lite, in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma. Sul posto, oltre alla scientifica, anche il personale del 118.