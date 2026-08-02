tragedia sfiorata

Venezia, coppia litiga sul vaporetto: gettato in acqua il marinaio che tenta di riportare la calma

L'addetto dell'azienda di trasporto è riuscito a risalire a riva. Panico tra i passeggeri

02 Ago 2026 - 12:04
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Ha rischiato di venire colpito dalle eliche il marinaio dell'azienda di trasporti AVM/Actv che è stato gettato nelle acque di Venezia all'una della notte di domenica 2 agosto da un passeggero, mentre a bordo si scatenava il panico. La colpa del marinaio, che è riuscito a mettersi in salvo raggiungendo la riva, era quella di essersi intromesso durante l'accesa lite di una coppia di fidanzati. Identificato l'autore del gesto, un trentenne italiano.

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La lite e la caduta in acqua

 Stando alla ricostruzione de Il Gazzettino, i due fidanzati, ubriachi, non appena saliti sul vaporetto, hanno cominciato a litigare furiosamente. Il marinaio ha cercato di dividerli, ma il 30enne lo ha preso per le gambe e lo ha gettato in acqua all'altezza della fermata Zitelle, alla Giudecca. 

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Il collega ha lanciato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di carabinieri e 118. A bordo, intanto, si era scatenato il panico. Fortunatamente il marinaio è riuscito a riemergere e salvarsi, evitando di venire risucchiato dal vortice d'acqua che poteva spingerlo verso le eliche.

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La condanna dell'azienda di trasporto

 "Il gruppo - si legge nel post su Facebook dell'azienda di trasporto - condanna con fermezza la violenza contro il personale, procederà a costituirsi parte civile e chiede che l'episodio sia perseguito con la massima severità".

"Grazie al pronto intervento del preposto e di alcuni passeggeri scesi poco prima dal vaporetto, - prosegue la nota, - il marinaio è riuscito a risalire a riva. Il preposto ha immediatamente allertato la Centrale Operativa Navigazione, che ha attivato le forze dell’ordine e il 118 per un intervento tempestivo. L’aggressore è stato identificato sul posto e deferito all’autorità giudiziaria. Il lavoratore ha ricevuto le cure del personale del pronto soccorso".

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