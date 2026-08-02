"Il gruppo - si legge nel post su Facebook dell'azienda di trasporto - condanna con fermezza la violenza contro il personale, procederà a costituirsi parte civile e chiede che l'episodio sia perseguito con la massima severità".



"Grazie al pronto intervento del preposto e di alcuni passeggeri scesi poco prima dal vaporetto, - prosegue la nota, - il marinaio è riuscito a risalire a riva. Il preposto ha immediatamente allertato la Centrale Operativa Navigazione, che ha attivato le forze dell’ordine e il 118 per un intervento tempestivo. L’aggressore è stato identificato sul posto e deferito all’autorità giudiziaria. Il lavoratore ha ricevuto le cure del personale del pronto soccorso".