Benevento, lite tra colleghi degenera: accoltellato un 20enne

Al culmine di una lite un operaio ha accoltellato un collega e ne ha ferito involontariamente un altro che tentava di sedare gli animi. La lite è scoppiata lungo la Statale Appia, in contrada San Vito, a Benevento. Secondo quanto ricostruito, i tre operai, tutti dipendenti di una società beneventana, stavano rientrando dal cantiere a bordo di un furgone, dopo una lunga giornata di lavoro. Durante il tragitto, uno dei tre, un 56enne di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine, ha avuto un'accesa discussione con il collega di 20 anni: il giovane voleva infatti fermarsi per mangiare qualcosa, mentre il 56enne voleva far ritorno a casa. I toni si sono subito alzati e, dopo essersi fermati, i due sono scesi dal veicolo continuando la lite in strada. A quel punto il 56enne ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito il ragazzo al torace. Nel tentativo di separarli, anche il terzo operaio, un 58enne alla guida del mezzo, è rimasto ferito a un braccio. Provvidenziale l'intervento di un carabiniere che stava passando con la sua auto per raggiungere la propria sede di servizio, che ha fermato i contendenti e chiamato subito i soccorsi. I due operai colpiti hanno riportato ferite guaribili tra i 15 e i 20 giorni.