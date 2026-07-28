Sempre nel 2021 è stato denunciato per percosse e violenza privata avendo aggredito con calci e pugni i dipendenti di un fast food della Stazione Termini a Roma e, sempre nella Capitale, all'inizio del 2022, è stato denunciato per aver aggredito l'autista di un autobus e i poliziotti che erano intervenuti. Per lo stesso reato e per quello di lesioni personali è stato indagato nel febbraio del 2023 all'interno della stazione ferroviaria di Bologna per aver sferrato una gomitata al controllore del treno che gli aveva chiesto il biglietto, mentre il 16 giugno scorso è stato ammanettato a Roma per aver tentato di rubare il telefono a un turista sferrandogli un pugno. Il questore Marco Odorisio ha disposto per l'uomo un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Padova della durata di quattro anni e l'ufficio immigrazione per la segnalazione alla Commissione territoriale competente ai fini dell'avvio della revoca del permesso di soggiorno per asilo.