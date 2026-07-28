Padova, prende a pugni un passante e un cittadino che lo soccorre: foglio di via per 34enne
Bloccato dagli agenti un nigeriano che gode dello status di rifugiato politico è stato portato in questura dove sono emersi numerosi precedenti
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Un'aggressione immotivata e in pieno centro città. A Padova le volanti della questura hanno bloccato un 34enne nigeriano che ha aggredito con alcuni pugni al volto due persone in prossimità di Piazza della Frutta. L'uomo si è prima scagliato con violenza contro un 37enne padovano il quale, nell'uscire da un negozio, senza alcun apparente motivo e senza alcuna pregressa conoscenza con l'aggressore, è stato improvvisamente colpito con un pugno all'addome. Un altro cittadino è intervenuto per fermare la lite, ma è stato a sua volta preso a pugni e a sputi dal 34enne.
È un rifugiato politico con numerosi precedenti
Bloccato dagli agenti il nigeriano, che gode dello status di rifugiato politico, è stato portato in questura, dove sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali per spaccio di droga, danneggiamento, porto di armi e oggetti atti a offendere, furto aggravato, violenza sessuale, percosse, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il 34enne, entrato in Italia prima del 2014, è stato arrestato tre anni dopo per spaccio di droga e condannato a 4 mesi di carcere. Nel 2021 è stato denunciato a Genova per porto di armi e oggetti atti a offendere, e una settimana dopo è stato nuovamente denunciato per aver preso a calci più motoveicoli all'esterno della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Altra denuncia due settimane dopo per tentato furto in abitazione, mentre nel 2021 è stato arrestato per violenza sessuale a Roma.
Sempre nel 2021 è stato denunciato per percosse e violenza privata avendo aggredito con calci e pugni i dipendenti di un fast food della Stazione Termini a Roma e, sempre nella Capitale, all'inizio del 2022, è stato denunciato per aver aggredito l'autista di un autobus e i poliziotti che erano intervenuti. Per lo stesso reato e per quello di lesioni personali è stato indagato nel febbraio del 2023 all'interno della stazione ferroviaria di Bologna per aver sferrato una gomitata al controllore del treno che gli aveva chiesto il biglietto, mentre il 16 giugno scorso è stato ammanettato a Roma per aver tentato di rubare il telefono a un turista sferrandogli un pugno. Il questore Marco Odorisio ha disposto per l'uomo un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Padova della durata di quattro anni e l'ufficio immigrazione per la segnalazione alla Commissione territoriale competente ai fini dell'avvio della revoca del permesso di soggiorno per asilo.