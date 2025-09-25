Logo Tgcom24
Cronaca
Vigiliante aggredito a Brescia, arrestato 23enne in fuga

25 Set 2025 - 10:41
© agenzia

© agenzia

È stato arrestato a Ventimiglia, al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì all'interno di un supermercato nel centro di Brescia conclusasi con il pestaggio di un vigilante e la successiva fuga. I video dell'aggressione postati sui social avevano suscitato indignazione per la brutalità. L'arrestato, 23 anni, tunisino, è titolare di protezione internazionale e il questore di, Brescia, Paolo Sartori, ha già annunciato di aver chiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati la revoca dello status.

Vigilantes aggredito da ragazzini a Brescia: "Entrati per rubare, hanno iniziato a picchiarmi come un animale"

