Vigilantes aggredito da ragazzini a Brescia: "Entrati per rubare, hanno iniziato a picchiarmi come un animale"

L'episodio è avvenuto lo scorso 19 settembre all'esterno del supermercato Pam di via Porcellaga. Secondo le prime ricostruzioni, i tre giovani avrebbero sottratto merce dagli scaffali e si sarebbero poi diretti verso l'uscita senza fermarsi alla cassa per pagare. Uno dei presunti aggressori sarebbe stato già identificato, e per lui e i suoi complici si potrebbe configurare il reato di rapina impropria e lesioni. Le contusioni rimediate dal vigilantes, infatti, hanno registrato una prognosi di una settimana. "Adesso non mi sento bene perché le orecchie mi fanno male - ha raccontato ancora a "Mattino Cinque" -. Sento tanti rumori nelle orecchie. La luce mi fa malissimo", dice toccandosi la testa e le tempie. I video dell'aggressione sono stati ripresi da alcuni presenti e pubblicati sui social.