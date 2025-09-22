Napoli, geloso del nonno: 20enne aggredisce il fratello 14enne con una forchetta

Come riporta Il Mattino, quando i carabinieri sono intervenuti sul posto hanno trovato il personale del 118 che prestava le prime cure al 14enne. Il 20enne era ancora in casa: "presentava una ferita sulla fronte, sulle braccia alcuni graffi, tutti segni di una colluttazione" e avrebbe ammesso ai militari di aver commesso il fatto "perché volevo punire nostro nonno". "A dire del 20enne, il piccolo è il suo prediletto e per questo motivo colpendo il ragazzino avrebbe fatto soffrire indirettamente lui", spiega il quotidiano.