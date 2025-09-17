Napoli, 17enne aggredisce ex compagno a martellate a scuola: arrestato

Un 17enne ha aggredito a martellate un suo ex compagno di classe, un 18enne, all'istituto tecnico industriale "Alessandro Volta" di Napoli. L'aggressore si è quindi allontanato, ed è stato visto da alcuni testimoni aggirarsi nei pressi della stazione ferroviaria. I carabinieri l'hanno rintracciato a casa, dove il 17enne era rientrato, e gli hanno trovato il martello nello zaino. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio, ma ancora non è chiaro il movente dell'aggressione. Il ferito è stato invece trasferito in codice giallo all'Ospedale Pellegrini.