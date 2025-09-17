Roma, 25enne denuncia: "Aggredito e picchiato perché gay"

I carabinieri stanno indagando sulla vicenda di un 25enne che ha denunciato di essere rimasto vittima di un'aggressione omofoba a Roma. La denuncia è stata presentata ai militari della stazione Prati il 14 settembre. Il giovane ha raccontato di essere stato prima bersaglio di offese omofobe e successivamente colpito al volto con un pugno. Trasportato in ospedale, è stato dimesso con venti giorni di prognosi. L'episodio sarebbe avvenuto in corso Vittorio, in pieno centro.