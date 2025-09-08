"Cambia cognome", minacce e insulti alla figlia gay | Lei: "No, tenerlo sarà una vittoria"

"Non vedevo l'ora che tutto questo inferno finisse. Sono anni - aggiunge - che va avanti così e finalmente la forza è arrivata, è arrivata tanta forza e adesso posso dire di stare tanto tranquilla e di stare in pace sia con me stessa e sia con tutto quello che mi circonda". La giovane spiega che la vicenda "andava avanti da tanti, tanti anni. E' stato tragico. Ho combattuto con mia madre per cercare di farle capire che tante cose non erano normali, che eravamo una famiglia molto disfunzionale. Mia madre dopo tanti ha aperto gli occhi e ha combattuto insieme a me e sono contenta molto contenta di questo".