Milano, arrestato il picchiatore seriale di donne

È un cittadino senegalese di 23 anni, in Italia come rifugiato. Ha diversi precedenti per rapina e furto
© Da video
È stato arrestato l'uomo che dall'agosto 2025 aggrediva donne a caso a Milano mentre transitavano per strada nella zona di Porta Venezia. Sette i casi denunciati, ma la polizia di Stato, che lo ha individuato e preso, non esclude che ne possano emergere altri. L'uomo, un 23enne senegalese con diversi precedenti - in Italia come rifugiato, fotosegnalato 43 volte e con 11 "alias" - viveva solo, dormendo dove capitava ed era noto per palleggiare con lattine o altri oggetti, tanto che veniva chiamato "il calciatore".
Gli investigatori del commissariato Garibaldi Venezia lo hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa del gip di Milano. A "tradirlo" sono stati i dread con sfumature bionde, notati dalle passanti che sono state picchiate. Le aggressioni si sono sempre verificate ai danni di donne che rincasavano o si recavano a lavoro, nella zona compresa tra corso Buenos Aires, la stazione Centrale e Porta Venezia. Le sette aggressioni sono tutte avvenute tra il 13 agosto e il 5 ottobre 2025, di cui quattro nelle stesse vie e nello stesso giorno. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di San Vittore.
Il 23enne aggrediva donne intente a rincasare o raggiungere il posto di lavoro, non solo a piedi ma anche in sella a biciclette. Secondo le ricostruzioni l'uomo le spintonava o le colpiva improvvisamente al capo o agli arti inferiori. L'uomo aveva seminato timore tra i residenti e i lavoratori della zona, costringendoli a percorrere strade alternative per evitare di incontrarlo.
Sono sette le aggressioni di cui è accusato. Il 14 agosto 2025 è stata aggredita e colpita alle caviglie una 28enne in via Todisco: per lei 8 giorni di prognosi. Il 28 agosto è stato il turno di una 61enne in via Boscovich: la donna si era accorta che il 23enne stava dormendo tra le macchine in sosta, e dopo avergli chiesto di spostarsi perché doveva partire con la macchina, l'uomo ha reagito prendendola a calci. Per lei 60 giorni di prognosi. Il 29 agosto è avvenuto un altro pestaggio, ai danni di una 59enne in piazza San Camillo de Lellis: 26 giorni i giorni di prognosi. Il 5 ottobre, tra via Castaldi e via Tadino, sono state colpite quattro donne: una di 41 anni (che ha rimediato una distorsione al piede), un'altra di 32 (calcio in piena faccia e frattura delle ossa nasali) e altre due di 25 e 24 anni (che hanno avuto tra 5 e i 15 giorni di prognosi).
Il 23enne senegalese era giunto in Italia a Lampedusa come profugo nel 2017, da minorenne. Dopo una richiesta di protezione internazionale respinta, l'uomo ha ottenuto lo status di rifugiato per motivi collegati al suo orientamento sessuale. Già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio come furti e rapine, il ragazzo si è spostato da Roma a Milano, dove sono cominciate le aggressioni.