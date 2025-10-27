Milano, arrestato il picchiatore seriale di donne

Sono sette le aggressioni di cui è accusato. Il 14 agosto 2025 è stata aggredita e colpita alle caviglie una 28enne in via Todisco: per lei 8 giorni di prognosi. Il 28 agosto è stato il turno di una 61enne in via Boscovich: la donna si era accorta che il 23enne stava dormendo tra le macchine in sosta, e dopo avergli chiesto di spostarsi perché doveva partire con la macchina, l'uomo ha reagito prendendola a calci. Per lei 60 giorni di prognosi. Il 29 agosto è avvenuto un altro pestaggio, ai danni di una 59enne in piazza San Camillo de Lellis: 26 giorni i giorni di prognosi. Il 5 ottobre, tra via Castaldi e via Tadino, sono state colpite quattro donne: una di 41 anni (che ha rimediato una distorsione al piede), un'altra di 32 (calcio in piena faccia e frattura delle ossa nasali) e altre due di 25 e 24 anni (che hanno avuto tra 5 e i 15 giorni di prognosi).