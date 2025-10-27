Genova, 22enne accoltella per gelosia la compagna incinta

A Genova una giovane di 22 anni ha ferito con una coltellata all'addome la compagna incinta, sua coetanea, durante una lite scoppiata per gelosia nel centro storico. Lo riporta Il Secolo XIX. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di domenica in piazza Santa Fede. La ragazza aggredita è stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario e trasferita d'urgenza all’ospedale Galliera, dove è ricoverata in terapia intensiva. I medici hanno confermato che non è in pericolo di vita e che il feto sta bene. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un mezzo del 118. Quando ha visto la compagna perdere sangue, la responsabile dell'aggressione ha accusato un malore. La giovane, accompagnata in ospedale per accertamenti, nelle prossime ore sarà interrogata.