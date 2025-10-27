Genova, 22enne accoltella per gelosia la compagna incinta

La vittima dell'aggressione non è in pericolo di vita e il feto sta bene. Quando ha visto la ragazza perdere sangue, la responsabile ha accusato un malore. Nelle prossime ore sarà interrogata
© ansa
A Genova una giovane di 22 anni ha ferito con una coltellata all'addome la compagna incinta, sua coetanea, durante una lite scoppiata per gelosia nel centro storico. Lo riporta Il Secolo XIX. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di domenica in piazza Santa Fede. La ragazza aggredita è stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario e trasferita d'urgenza all’ospedale Galliera, dove è ricoverata in terapia intensiva. I medici hanno confermato che non è in pericolo di vita e che il feto sta bene. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e un mezzo del 118. Quando ha visto la compagna perdere sangue, la responsabile dell'aggressione ha accusato un malore. La giovane, accompagnata in ospedale per accertamenti, nelle prossime ore sarà interrogata.
Secondo una prima ricostruzione della polizia, le due giovani si sono date appuntamento in piazzetta Santa Fede per chiarire alcune questioni sentimentali. Hanno iniziato a discutere animatamente davanti ai passanti e ad alcune amiche fino a quando la lite si è trasformata in rissa con tanto di lancio di bottiglie: un coccio di vetro ha ferito alla testa un'altra ragazza di vent'anni che è stata ricoverata in ospedale. Nel caos, la ventiduenne ha estratto il coltello dalla tasca e ha colpito la compagna all'altezza dei polmoni. I soccorritori, intervenuti prontamente, hanno prestato le prime cure alla ragazza colpita che poi è stata trasferita al nosocomio.
Dai primi accertamenti, la lite tra le due donne non sarebbe collegata in alcun modo alla gravidanza della vittima.