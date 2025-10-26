Piacenza, uomo accoltella il compagno dell'ex fidanzata | Poi si dà fuoco e muore

Secondo la ricostruzione, il 32enne sarebbe stato colpito una decina di volte con un coltello. Il 118 lo ha trovato riverso in un lago di sangue: è stata effettuata una trasfusione sul posto, ma poi è stato necessario chiamare l'eliambulanza, che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Il presunto aggressore - cittadino ucraino, ex compagno della sua fidanzata - si sarebbe poi allontanato con l'auto, facendo perdere le proprie tracce. Poi avrebbe raggiunto una zona isolata di Lusurasco, sulla strada provinciale che collega Fiorenzuola a Castellarquato, e si sarebbe tolto la vita dando fuoco alla vettura. L'uomo è stato trovato carbonizzato. Per stabilire con certezza le generalità del corpo, serviranno analisi e autopsia, che saranno effettuate nei prossimi giorni.