Palermo, 35enne accoltellato nella notte in una delle strade della movida

Un uomo di 35 anni è stato ferito con due coltellate nella notte a Palermo in una delle strade delle movida, via Chiavettieri. Si tratta di una delle zone rosse predisposte dal prefetto di Palermo, per evitare nuovi episodi come quelli che hanno portato alla morte di Paolo Taormina. Un fendente ha colpito il 35enne dietro il collo e un altro al braccio, al culmine di una lite. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, poi trasferito in ospedale. La vittima dell'aggressione non è in gravi condizioni. Il responsabile ha la stessa età del ferito e sarebbe già stato identificato. Sul caso indaga la polizia. Nella zona del ferimento c'è stato il fuggi fuggi generale.