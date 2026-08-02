Pisa, incidente mortale sull'Aurelia: deceduto un giovane di 21 anni

Un 21enne è morto in un grave incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte dell'1 agosto, lungo la strada statale Aurelia a Pisa e che ha coinvolto, per cause ancora in fase di accertamento, tre automobili. Nello schianto sono rimaste ferite tre persone, di cui due in modo lieve e un'altra più seriamente e che infatti è stata trasportata all'ospedale Cisanello.
Incertezza
La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Una delle ipotesi è che due auto si siano scontrate, andando poi a coinvolgere, seppur in maniera minore, anche una terza vettura. Per il 21enne, nato in Francia e residente a Pisa, la cui auto è finita fuori dalla carreggiata dopo lo scontro, i soccorsi accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per estrarre il ferito rimasto intrappolato nelle lamiere del veicolo.
Il tratto di strada è rimasto chiuso a lungo in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso ed eseguire i rilievi, oltre che liberare la carreggiata dai rottami delle auto incidentate. Imponente lo schieramento dei soccorsi e delle forze dell'ordine sul posto: oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri, la Polizia Municipale e la Polizia di Stato per i rilievi di rispettiva competenza.