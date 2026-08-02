Pisa, incidente mortale sull'Aurelia: deceduto un giovane di 21 anni

Un 21enne è morto in un grave incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte dell'1 agosto, lungo la strada statale Aurelia a Pisa e che ha coinvolto, per cause ancora in fase di accertamento, tre automobili. Nello schianto sono rimaste ferite tre persone, di cui due in modo lieve e un'altra più seriamente e che infatti è stata trasportata all'ospedale Cisanello.