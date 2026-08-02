Si lancia dal quarto piano per sfuggire alle fiamme, un morto nel Monzese

Il rogo, partito all'interno del suo appartamento, si è poi propagato al piano mansardato e alla copertura in legno del tetto. Per domare l'incendio è stato necessario un ingente dispiegamento di forze da parte dei comandi dei vigili del fuoco di Monza e Brianza e di Milano, intervenuti sul posto con due autopompe, due autobotti, due autoscale, un carro soccorso e il funzionario di guardia. Le cause dell'incendio restano ancora in fase di accertamento.