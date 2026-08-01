Insalata con sorpresa: la scarta e dentro ci trova un piccolo rospo smeraldino

Ma quel che più emoziona è che al momento della scoperta la donna non ha pensato di disfarsene, anzi: ha raccolto il piccolo anfibio utilizzando due pezzi di cartone (questi animali infatti non vanno toccati con le mani per non danneggiarli), lo ha messo in un contenitore di plastica coperto da una retina e con un sottile strato di acqua sul fondo e ha cercato qualcuno che potesse aiutarlo.