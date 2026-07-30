Due anziani trovati morti in casa nel Milanese

I corpi senza vita di due anziani, entrambi ottantenni, sono stati trovati nel pomeriggio del 30 luglio all'interno della loro abitazione in via Monte San Michele, a Sesto San Giovanni, nel Milanese. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dai cattivi odori provenienti dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il pubblico ministero della Procura di Monza. Presenti anche gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, impegnati nei rilievi. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso; al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.