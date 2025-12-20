Logo Tgcom24
Cronaca
indagini in corso

Ronago (Como), marito e moglie trovati morti in casa: si pensa a omicidio-suicidio

La coppia aveva più di settant'anni. A dare l'allarme sarebbe stato il figlio dell'uomo

20 Dic 2025 - 21:15
© Ansa

© Ansa

I cadaveri di due anziani, marito e moglie, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1.600 abitanti di Uggiano, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, ma le indagini dei carabinieri sono ancora in corso. 

A dare l'allarme sarebbe stato il figlio dell'uomo trovato morto con la seconda moglie, una donna di origini straniere. Marito e moglie avevano entrambi più di settant'anni. 

