Dramma della solitudine a Opera (Milano): cadavere sul divano, donna morta da settimane

Il caso di Opera riaccende un problema diffuso ma spesso trascurato: la solitudine, in particolare nei mesi estivi. Quando molti residenti lasciano la città per le vacanze, le reti sociali e familiari si indeboliscono. Chi rimane - soprattutto anziani, persone fragili o isolate - rischia di trovarsi senza punti di riferimento, senza un contatto quotidiano, senza qualcuno che possa accorgersi in tempo di un problema. Secondo i dati Istat, in Italia vivono da sole oltre 8 milioni di persone, molte delle quali in aree urbane. Il fenomeno è in crescita e riguarda tutte le fasce d'età, ma colpisce in particolare gli over 65. L'assenza di relazioni costanti, la ridotta interazione con il vicinato e la difficoltà di accesso ai servizi nei mesi estivi possono trasformarsi in fattori di rischio, come dimostra il caso avvenuto alle porte di Milano. A Torino, in un altro caso emblematico, un uomo è stato rinvenuto in stato di mummificazione mesi dopo la morte, rimasto ignorato da tutti.