Torino, trovato in un appartamento un corpo mummificato: l'uomo era morto da mesi

Dramma della solitudine a Torino.

In un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Leinì 82, nel quartiere Aurora, alla periferia della città, è stato trovato un cadavere mummificato. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - probabilmente morto per cause naturali, anche se la polizia, che indaga sul caso, non esclude altre ipotesi - sarebbe deceduto alcuni mesi fa, forse sei, secondo quanto riporta La Stampa.