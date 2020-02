Giallo a Roma, trovato cadavere mummificato nel vano areazione del Gemelli

Scoperta shock da parte di alcuni operai al policlinico Gemelli a Roma. All'interno di un vano areazione, infatti, c'era il corpo mummificato di un uomo. Hant Valer, un clochard di 45 anni, era stato ricoverato ad agosto per una cirrosi epatica ma di lui si erano perse le tracce. Il 45enne si sarebbe allontanato volontariamente prima delle dimissioni. La procura indaga per ora per omicidio colposo e non esclude nessuna ipotesi.