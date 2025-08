Trento, schiacciata dall'armadio: 60enne trovata morta in casa dai vicini dopo una settimana

Riversa sul letto, in avanzato stato di decomposizione, con ecchimosi vistose sul corpo, e quell'armadio sopra. Erano giorni che non la vedevano e il forte odore proveniente da quella casa al primo piano di Borgo Valsugana, in Trentino, era diventato insopportabile. Così i vicini hanno lanciato l'allarme e i soccorritori hanno trovato la sessantenne Teresa Di Fiore morta da almeno una settimana. La donna, un'insegnante originaria di un paese vicino a Tivoli, in provincia di Roma, viveva in quella casa da circa un anno.