Treviso, incidente con trattore in vigna: trovato morto agricoltore

Un uomo di 55 anni è stato ritrovato morto in una vigna di Guia di Valdobbiadene (Treviso). Si tratta di un agricoltore della zona e, secondo quanto ricostruito dei carabinieri, sarebbe rimasto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando. A dare l'allarme è stata la sorella, che non aveva più avuto sue notizie, e ha trovato il corpo nella vigna. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto e il personale dello Spisal, il servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro, per accertare la dinamica.