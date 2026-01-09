Anziani coniugi trovati morti in un laghetto artificiale nel Beneventano

Si tratterebbe di Michele Pelosi, 84 anni, e Maria Natalina Di Guglielmo, 86. In corso le indagini per ricostruire le cause della morte
Il laghetto di Monte Guardia, nel Beneventano, dove ha perso la vita la coppia di anziani © Dal Web
Un dramma improvviso ha colpito la piccola località di Guardia Sanframondi, vicino Benevento. Nella serata di venerdì 9 gennaio due anziani coniugi sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale nei pressi di un'area adibita a pic-nic in contrada Sant'Antuono. A lanciare l'allarme erano stati, nel pomeriggio, i familiari, preoccupati dal mancato rientro a casa della coppia e che si sarebbero poi messi alla ricerca dei due ultraottantenni. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le autorità hanno aperto un'indagine per accertare le cause dell'accaduto.
Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica della tragedia, anche se la pista più probabile sembra essere quella di una tragica fatalità. Ora le salme sono state trasferite presso l’obitorio del cimitero di Guardia Sanframondi e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria e del medico legale che molto probabilmente eseguirà nelle prossime ore la visita esterna.