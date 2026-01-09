Anziani coniugi trovati morti in un laghetto artificiale nel Beneventano

Un dramma improvviso ha colpito la piccola località di Guardia Sanframondi, vicino Benevento. Nella serata di venerdì 9 gennaio due anziani coniugi sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale nei pressi di un'area adibita a pic-nic in contrada Sant'Antuono. A lanciare l'allarme erano stati, nel pomeriggio, i familiari, preoccupati dal mancato rientro a casa della coppia e che si sarebbero poi messi alla ricerca dei due ultraottantenni. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le autorità hanno aperto un'indagine per accertare le cause dell'accaduto.