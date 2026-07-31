Rovigo, si tuffa nel fiume Po per salvare la figlia e muore: recuperato il corpo

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo stava trascorrendo la giornata di giovedì 30 luglio su una delle spiagge naturali di Calto con la moglie, la figlia di sei anni e una famiglia di connazionali. Intorno alle 14.30 si sarebbe accorto che la bimba e la sua amica, che stavano giocando con una palla nel fiume, si trovavano in difficoltà per via della forte corrente e, nonostante gli sforzi, non erano più in grado di tornare.