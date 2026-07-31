portato via dalla corrente

Rovigo, si tuffa nel fiume Po per salvare la figlia e muore: recuperato il corpo

Il 36enne si era gettato in acqua per riportare a riva la bambina in difficoltà. Ma poi non era più riemerso

31 Lug 2026 - 16:15
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© Vigili del Fuoco

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È stato recuperato intorno alle 12 di venerdì 31 luglio il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto (Rovigo), dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti.

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Le ricerche

 Sul posto erano presenti anche i carabinieri. Al dispositivo di ricerca, inoltre, hanno preso parte i vigili del fuoco del distaccamento di Castelmassa, l'imbarcazione Hydra del Comando di Padova, dotata di ecoscandaglio per la ricerca subacquea, e l'elicottero del Reparto Volo di Bologna.

Cosa è successo

 Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo stava trascorrendo la giornata di giovedì 30 luglio su una delle spiagge naturali di Calto con la moglie, la figlia di sei anni e una famiglia di connazionali. Intorno alle 14.30 si sarebbe accorto che la bimba e la sua amica, che stavano giocando con una palla nel fiume, si trovavano in difficoltà per via della forte corrente e, nonostante gli sforzi, non erano più in grado di tornare.

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A quel punto, secondo la ricostruzione, il papà si sarebbe tuffato a sua volta nel Po senza esitare, riuscendo a riportare le ragazzine in un punto in cui toccavano e a metterle in salvo. Ma lui non è più riemerso. Trascinato dalla corrente, il 36enne è sparito sotto gli occhi della moglie e degli amici, che hanno lanciato l'allarme.

Nonostante l'intervento tempestivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare. L'uomo era sparito nel nulla, e il suo corpo senza vita è stato individuato e riportato a riva soltanto il giorno successivo.

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