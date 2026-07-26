Lago di Como, recuperato il corpo del turista olandese disperso | Non era più riemerso dopo un salvataggio

Gosseling si era gettato dalla barca, che aveva noleggiato con i tre figli, per aiutare il più grande che aveva avuto difficoltà in acqua. Il ragazzo si è salvato grazie anche a un uomo che era con il figlio su una tavola da paddle: l'ha afferrato per un braccio. Il 45enne, invece, era scomparso senza più riemergere.