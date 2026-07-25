Vedendolo in difficoltà, il genitore si è tuffato per prestargli soccorso. Sarebbe riuscito a raggiungerlo portandolo verso un uomo che si stava muovendo su una tavola da stand up paddle. Poi il 45enne si è inabissato senza riuscire a tornare più a galla. Nel frattempo, gli altri due figli sarebbero riusciti ad attirare l'attenzione di una barca di pescatori, che hanno issato a bordo il minore portandolo a riva. Sono in corso le ricerche del padre. Sul posto i vigili del fuoco, la Guardia costiera e i carabinieri di Menaggio con un distaccamento dei sommozzatori arrivati da Malpensa.