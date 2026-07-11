Udine, tragedia nel fiume Tagliamento: trovato morto il padre disperso dopo il bagno con la famiglia

L'allarme era scattato nel pomeriggio, quando alcuni passanti avevano segnalato al 112 persone in difficoltà nel fiume, sotto il viadotto dell'autostrada A4. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna e due bambine che annaspavano in acqua e si trovavano in evidente difficoltà. Solo dopo il loro recupero i soccorritori hanno appreso che con loro c'era anche un uomo, che risultava disperso. Sono quindi partite immediatamente le ricerche, alle quali hanno preso parte anche un elicottero e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Poco dopo il corpo dell'uomo è stato individuato e recuperato, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare. Una bambina sarebbe in condizioni gravissime.