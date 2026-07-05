Si tuffano nel fiume Sesia per salvare una ragazza: morti padre e zio nel Novarese

Due uomini di circa 40 anni, di nazionalità marocchina, sono morti nelle acque del fiume Sesia, a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una ragazza minorenne, figlia di uno dei due. La madre della vittima che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale Maggiore. I due uomini, rispettivamente zio e padre della giovane, sarebbero entrati in acqua avendola vista in difficoltà mentre si trovava fra un isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire, i due sono spariti nella corrente. La ragazza è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla.