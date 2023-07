Vercelli, donna annega nel fiume Sesia

Una donna di circa 50 anni è annegata mentre faceva il bagno nel fiume Sesia, su una piccola spiaggetta a Isolella, frazione di Borgosesia (Vercelli).

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici giunti sul posto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'accaduto: ancora da chiarire se la donna abbia avuto un malore mentre si trovava in acqua, come raccontano i primi testimoni. A lanciare l'allarme alcuni parenti della vittima. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna di origini straniere.