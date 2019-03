Incendio in Piemonte, ancora fiamme a Serravalle Sesia: strada chiusa

Bruciano ancora le montagne di Serravalle Sesia, in Piemonte. Da due giorni le fiamme stanno divorando centinaia di ettari di vegetazione nella zona tra Azoglio, Bornate e Sostegno, a cavallo tra le province di Vercelli e Biella. Una residente di Bornate, frazione di Serravalle Sesia, è stata allontanata dalla propria abitazione. La Provincia di Vercelli, in via precauzionale e su richiesta dei vigili del fuoco, ha chiuso la strada provinciale 71.