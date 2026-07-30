Rovigo, 34enne si getta nel Po per salvare la figlia in difficoltà: disperso

In corso a Calto, in provincia di Rovigo, le ricerche di un uomo di 34 anni, di origine moldava, disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia, composta dai genitori e dai loro figli, si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola è entrata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo, però, è scomparso tra le acque senza più riemergere.