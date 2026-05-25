Mantova, investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici: morti due 25enni

Stavano andando al lavoro, in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. I due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Roncoferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita.