La vettura è finita in un fosso

Mantova, investiti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici: morti due 25enni

I due giovani lavoratori sono morti sul colpo. Il furgone si è ribaltato in un fosso, il conducente è rimasto ferito

25 Mag 2026 - 09:22
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© Vigili del Fuoco

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Stavano andando al lavoro, in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. I due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Roncoferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita.

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I soccorsi sul posto e le indagini

 Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, due automediche e due ambulanze. L'equipe mediche non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani lavoratori. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso dopo aver chiuso il tratto stradale.

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