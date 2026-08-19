ERA STATO TROVATO AL PORTO DI BARI

Cosenza, donna morta davanti all'ospedale: convalidato il fermo del compagno

Il 42enne di origine albanese, Elvis Metvelaj, stava tentando di tornare al suo Paese

19 Ago 2026 - 10:08
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© Ansa

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Dovrà restare in carcere Elvis Metvelaj, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce, Cosenza, e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. È quanto deciso dal gip di Bari che ha convalidato il fermo dell'uomo ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo Paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. 

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