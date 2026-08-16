Trebisacce (Cosenza), donna trovata morta davanti all'ospedale: rintracciato il compagno | Ipotesi femminicidio

Il compagno, risultato irreperibile per diverse ore, è stato rintracciato a Bari: era in procinto di partire. Sarà ascoltato dagli inquirenti per chiarire la sua posizione. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza, della Compagnia di Cassano allo Ionio e della Tenenza di Trebisacce. Resta da capire cosa sia successo nelle ore precedenti al ritrovamento e in quali circostanze la donna sia arrivata davanti all'ospedale.