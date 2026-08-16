Trebisacce (Cosenza), donna trovata morta davanti all'ospedale: rintracciato il compagno | Ipotesi femminicidio
La vittima è Ornella Forastefano, 46enne, sorella di Domenico Forastefano e figlia di Pasquale, detenuto al 41 bis. L'uomo stava per partire
ospedale Trebisacce © Dal Web
Una donna è stata uccisa ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Il suo corpo privo di vita è stato trovato nella notte del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, nel Cosentino. La vittima è Ornella Forastefano, 46enne e sorella di Domenico Forastefano e figlia di Pasquale, detenuto al 41 bis. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata brutalmente picchiata. I militari hanno rintracciato il compagno 42enne, di nazionalità albanese, a Bari. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, tra cui quella del femminicidio.
Il ritrovamento
Dopo essere stata brutalmente aggredita, la donna sarebbe stata lasciata fuori dall'ospedale di Trebisacce: non è ancora chiaro se è stata portata dal compagno ricercato o da un'altra persona. I medici, quando si sono accorti della sua presenza, l'hanno subito soccorsa. Ma non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate dalla vittima.
Caccia all'uomo
Il compagno, risultato irreperibile per diverse ore, è stato rintracciato a Bari: era in procinto di partire. Sarà ascoltato dagli inquirenti per chiarire la sua posizione. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza, della Compagnia di Cassano allo Ionio e della Tenenza di Trebisacce. Resta da capire cosa sia successo nelle ore precedenti al ritrovamento e in quali circostanze la donna sia arrivata davanti all'ospedale.