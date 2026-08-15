Benevento, anziano accoltella la moglie e poi tenta di togliersi la vita
Faustino Cardillo ha ucciso Maria d'Alessandro nella loro villetta prima di ferirsi i polsi. Negli scorsi giorni aveva manifestato uno stato di malessere
© Carabinieri
Ha accoltellato con violenza la moglie, poi si è procurato delle ferite ai polsi. Il 75enne Faustino Cardillo ha ucciso la consorte Maria d'Alessandro, sua coetanea, nella loro casa di Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, prima di provare a togliersi la vita. L'uomo è stato immediatamente trasferito in ospedale, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.
La dinamica dell'accoltellamento
Il femminicidio sarebbe avvenuto mentre la coppia, sia moglie che marito pensionati, si trovava da sola in casa. I due vivevano da tempo in una villetta non lontana dalla chiesa di San Giuseppe a Pastene, frazione di Sant’Angelo a Cupolo. Sul luogo sono intervenuti in breve tempo i sanitari e i carabinieri, che hanno iniziato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accoltellamento fatale. La donna è stata trovata senza vita sul divano dell'abitazione.
Le condizioni del marito e la visita negli ultimi giorni
La salma della 75enne, come riporta Il Mattino, è già stata trasferita all’ospedale San Pio di Benevento in attesa degli esami autoptici. Gli investigatori al momento si starebbero invece concentrando sulle condizioni psichiche dell'uomo. Secondo quanto si apprende, l'uomo da qualche giorno manifestava uno stato di malessere tanto da fare ricorso a una visita specialistica.