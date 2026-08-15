Il femminicidio sarebbe avvenuto mentre la coppia, sia moglie che marito pensionati, si trovava da sola in casa. I due vivevano da tempo in una villetta non lontana dalla chiesa di San Giuseppe a Pastene, frazione di Sant’Angelo a Cupolo. Sul luogo sono intervenuti in breve tempo i sanitari e i carabinieri, che hanno iniziato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accoltellamento fatale. La donna è stata trovata senza vita sul divano dell'abitazione.