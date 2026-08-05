Torino, donna trovata morta nel contenitore del letto: arrestato l'ex compagno

Il corpo di Daniela Florea era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale. A fare la scoperta era stato un amico della donna che, non avendo più sue notizie da circa dieci giorni, si era recato nell'abitazione. Entrato nell'alloggio con un mazzo di chiavi consegnatogli dal proprietario dell'appartamento, aveva avvertito un odore nauseabondo ed era uscito chiamando la polizia, che aveva poi rinvenuto il cadavere. L'autopsia ha accertato che la donna era morta a causa di un grave politrauma cranico e della violenta compressione di bocca e collo, compatibile con un'asfissia meccanica.