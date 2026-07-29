Napoli, 20mila euro a un boss per uccidere la ex: femminicidio sventato in extremis

Dalle indagini dei militari, coordinate dai pm Simona Belluccio, Vincenzo Toscano e dal procuratore aggiunto Michele Del Prete, è emerso come il mafioso avesse già intascato 5mila euro come anticipo e che il "lavoro" si trovava in una fase avanzata: erano già state procurate le auto con le targhe clonate e i cellulari da usare per mettere a segno l'omicidio. Il mandante, con una delle altre persone sottoposte a fermo, aveva procurato e inviato al sicario foto e informazioni personali sulla donna che doveva essere sequestrata, condotta in un luogo appartato e infine fatta sparire dopo averla uccisa a coltellate.