Napoli: torna a casa e si sdraia sul letto della ex moglie nonostante il divieto del giudice

Il giudice gli aveva notificato qualche ora prima un'ordinanza di allontanamento e il divieto di avvicinarsi a casa della ex moglie, a causa di presunti maltrattamenti e vessazioni che la donna aveva lamentato in Tribunale ma lui non si è dato per vinto e per dimostrare che non avrebbe mai ottemperato all'ordine appena ricevuto, è tornato come faceva sempre a casa e si è sdraiato sul letto, come nulla fosse accaduto, come aveva sempre fatto insomma, fino a quella stessa mattina in cui aveva ricevuto la notifica del provvedimento del giudice.