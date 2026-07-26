Napoli: torna a casa e si sdraia sul letto della ex moglie nonostante il divieto del giudice

Il giudice gli aveva notificato qualche ora prima un'ordinanza di allontanamento e il divieto di avvicinarsi a casa della ex moglie, a causa di presunti maltrattamenti e vessazioni che la donna aveva lamentato in Tribunale ma lui non si è dato per vinto e per dimostrare che non avrebbe mai ottemperato all'ordine appena ricevuto, è tornato come faceva sempre a casa e si è sdraiato sul letto, come nulla fosse accaduto, come aveva sempre fatto insomma, fino a quella stessa mattina in cui aveva ricevuto la notifica del provvedimento del giudice.
La donna è rientrata a casa ignara di quello che avrebbe trovato appena entrata ma forse, anche con la speranza di aver chiuso con quel passato che l'aveva portata a chiedere giustizia con quei problemi che erano stati anche all'origine di quel matrimonio naufragato che l'aveva fatta soffrire. Appena però è entrata in camera ed ha visto l'ex marito sdraiato sul letto, sorridente e con atteggiamento di sfida, non ci ha pensato un attimo ed ha dato subito l'allarme al 112. Immediato l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri, che ha ammanettato subito il trentenne, trasferendolo in carcere. Ora l'uomo dovrà rispondere per inottemperanza all'ordine del giudice e dovrà affrontare un processo.
In generale è proprio questo il problema dei maltrattamenti in famiglia: capita di frequente che le persone che ricevono un ordine di allontanamento ed il divieto di avvicinamento non osservino il provvedimento del Tribunale, ostinandosi nella prosecuzione di quegli stessi comportamenti che hanno dato origine alle lamentele ed alle richieste di aiuto da parte delle vittime. Questa volta però, il rapido intervento dei militari dell'Arma ha risolto una situazione che avrebbe anche potuto provocare problemi.